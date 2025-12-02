Milan - Lazio, il dialogo tra Var e Collu sul fallo di mano di Pavlovic

All'interno dell' ultimo episodio di Open Var è stato analizzato l'episodio relativo al rigore negato alla Lazio contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic.

All'interno dell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato l'episodio relativo al rigore negato alla Lazio contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic, che è stato considerato irregolare ma solo dopo un fallo di Marusic. Oltre alla spiegazione di Rocchi, nel contenuto di Dazn è presente anche il dialogo tra il VAR Di Paolo e l'arbitro Collu durante la partita. Di seguito tutte le dichiarazioni.

SALA VAR: "È possibile fallo di mano? Sto guardando, aspetta dammi tempo. Chi la colpisce prima? Il braccio è salito, vedi dove va questo pallone. Aspetta, check in corso. Qui la mano però sta attaccata, perché se sta andando in porta potrebbe essere punibile ma quel braccio mi sembra proprio super attaccato... Eh insomma, no, è un po' così. E il pallone sta andando lì. Dobbiamo vedere l'APP, c'è un possibile tocco di mano, devo controllare. Lui (Pavlovic, ndr.) allarga un po' il gomito, un pochino il movimento lo fa. Te la devo far rivedere. Ti consiglio una OFR per un possibile calcio di rigore. È un tiro in porta, poi comunque lo valuterà. Pavlovic allarga anche un po' il gomito".

COLLU: "Punto di contatto di Pavlovic. Lui va in opposizione col gomito, aspetta un attimo. Però c'è il fallo di Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano".

SALA VAR: "Ti faccio vedere la dinamica allora, ok? Così lo valuti tu".

COLLU: "Fammi vedere anche la tempistica di Marusic che trattiene".

SALA VAR: "Vuoi vedere Marusic? Lui ritiene che ci sia un tirata, dobbiamo fargliela vedere con quella ancora più dietro".

COLLU: "Perfetto, c'è la maglia tirata dai. Io fischio fallo per la difesa. Mi segui?

SALA VAR: "Sì, ti sto seguendo. È una tua decisione".

COLLU: "Ok, io spiego anche che c'è il fallo di mano, ma c'è il fallo prima".

SALA VAR: "Lui sta davanti però secondo me, comunque è una scelta sua. Per me non può essere”.