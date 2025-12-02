FORMELLO - Lazio, Castellanos spinge. Nuno e Dele sperano
FORMELLO - Il bis di Coppa con il Milan si avvicina, è rimasta soltanto l'allenamento di domani per definire le scelte per giovedì sera. Dubbi dalla porta all'attacco, dove Taty vuole riprendersi una maglia da titolare. Tornato tra i convocati a San Siro, potrebbe riprendersi il posto al centro del tridente. Le valutazioni riguardano anche la possibile partenza di Dia per la Coppa d'Africa, domenica c'è il Bologna e si riflette sull'utilizzo di Castellanos per due gare ravvicinate dopo i due mesi di stop per il grave infortunio muscolare.
Noslin e Pedro sperano in una chance sulla fascia in caso di riposo di Isaksen. Zaccagni dovrebbe essere confermato nel blocco di partenza. A centrocampo spinge Dele-Bashiru, Sarri deve decidere se schierare di nuovo il terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Vecino. In difesa possibile cambio al centro (Patric per Gila o Provstgaard per Romagnoli), Tavares invece è in vantaggio a sinistra su Pellegrini.
A destra Marusic o Lazzari, anche se nelle opzioni tornerà a disposizione pure Hysaj, escluso la scorsa settimana dalla lista per il campionato. In porta un altro ballottaggio: per la prima volta Mandas può impensierire Provedel, le somme verranno tirate domani dopo la rifinitura.