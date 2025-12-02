Giudice Sportivo | Lazio, niente squalifica per Guendouzi! I dettagli
02.12.2025 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
È stato pubblicato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, è stata comminata una multa di 5mila euro a Matteo Guendouzi; nessuna squalifica, quindi, per il francese, che nei minuti finali di gara aveva protestato per il rigore negato dall'arbitro Collu.
Di seguito il comunicato.
AMMENDA DI €5.000,00 - GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.