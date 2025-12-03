Milan, Pulisic ci sarà contro la Lazio? Le ultime da Milanello
RASSEGNA STAMPA - Giovedì, 4 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio affronterà di nuovo il Milan, questa volta nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti cercheranno il riscatto, i rossoneri la conferma. L'obiettivo comune è quello di puntare al passaggio del turno, ma dalla propria la squadra di Sarri avrà la spinta di un pubblico arrabbiato e voglioso di fare la differenza.
Allegri, invece, punterà più sugli uomini a disposizione. In queste ore il tecnico livornese scioglierà le ultime riserve. Potrebbero arrivare dei cambi in difesa, con l'ingresso di De Winter, così come sull'esterno dove potrebbe trovare spazio a destra, o a sinistra Estupinan. I dubbi, però, sono tutti sul reparto offensivo. Leao, che ha deciso la sfida di San Siro, dovrebbe partire dal primo minuto, ma al suo fianco è aperto il ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek.
LE CONDIZIONI DI PULISIC - Allegri, però, aspetterà fino all'ultimo prima di poterlo sciogliere. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'allenatore del Milan spera di poter recuperare Christian Pulisic, destinato comunque a partire dalla panchina, ma che si presenterebbe come un'arma pericolosissima a partita in corso. Nella giornata di ieri l'esterno americano si è allenato con il gruppo, tutto dipenderà dalla rifinitura di oggi: se arriveranno buone risposte, allora Pulisic partirà per Roma.