Milan-Lazio, la moviola di Cesari: l'ex arbitro sorprende tutti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Graziano Cesari, a Pressing, ha fatto la moviola di Milan-Lazio concentrandosi sul tocco di mano in area rossonera da parte di Pavlovic: "Una follia fischiare fallo a Pavlovic. Al 95' Collu vede tutto in area piccola. Per lui non succede niente e concede il calcio d’angolo. Mi piace il decisionismo. Non ha ravvisato nessun fallo e nessun tocco di mano punibile di Pavlovic sul tiro di Romagnoli. Non è normale che una review duri 3 minuti e 51 secondi quando l’arbitro ha visto bene".

"Va a chiedere consiglio a Zufferli. Allegri lascia l’area tecnica, Collu dice che non capisce cosa stia succedendo. Allegri gli dice ‘Tutte le volte che ci se te...” e Collu estrae giustamente il rosso. Poi Allegri va a provocare il vice di Sarri. Espulso anche lui".

"L’arbitro non ci sta capendo più niente e finalmente può vedere le immagini. La on field review dura 1 minuto e 28 secondi. In questa situazione si è pensato di togliere l’angolo per dare un rigore”.