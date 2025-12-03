Lazio, tre allenatori dimissionari? Klose: "Brutto segnale..."
RASSEGNA STAMPA - Tre allenatori dimissionari in appena un anno e mezzo è un record di cui la Lazio non può di certo andar fiera. Il primo era stato Maurizio Sarri nel marzo del 2024, che aveva spianato la strada all'arrivo di Igor Tudor, prima che anche lui abbandonasse Formello rassegnando le proprie dimissioni in estate.
A quel punto la Lazio optò per Baroni, nella speranza di poter riaprire un cicli vincente anche con lui, ma l'esito alla fine fu lo stesso: spaccatura interna e tecnico che sbatte la porta andando via dal centro sportivo biancoceleste. Una fuga che, intervenendo ai taccuini del Corriere della Sera, l'ex attaccante Miroslav Klose ha indicato come un segnale negativo, ma senza sbilanciarsi:
LE PAROLE DI KLOSE - "Ci sono sicuramente motivi che hanno spinto Sarri, Tudor e Baroni a fare un passo indietro. Le dimissioni non sono mai un buon segnale, ma non è giusto da lontano esprimere un giudizio".