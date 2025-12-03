Milan, possibili cambi in Coppa Italia: le mosse di Allegri

03.12.2025 13:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - "Non sarà un Milan due, ma qualche cambio sarà gioco forza inevitabile", scrive così La Gazzetta dello Sport in relazione alle possibili scelte del Milan per la gara di Coppa Italia contro la Lazio. Allegri studia le rotazioni in tutti i reparti. 

In difesa potrebbe rivedersi De Winter al posto di uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic. Potrebbe prendere il posto dell'inglese, ma non è così scontato. Sulla sinistra, invece, Estupinan può far rifiatare Bartesaghi, con Saelemaekers confermato a destra.

In mediana Modric va verso la panchina, con Ricci al suo posto che giocherà insieme a Rabiot e uno tra Fofana e Loftus-Cheek. Da chiarire il ruolo dell'inglese, che può muoversi sia a centrocampo che in attacco dove è aperto il ballottaggio con Nkunku per affiancare Leao. Resta da capire poi se Pulisic sarà convocato: ieri si è allenato a parte con il gruppo.

