PRIMAVERA | Lazio avanti in Coppa Italia: 2-1 al Bologna e ottavi
La Lazio rialza la testa e ottiene l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera grazie al successo per 2-1 in rimonta sul Bologna. Dopo essere andati sotto grazie alla rete Markovic, i biancocelesti hanno trovato il pari allo scadere del primo tempo, con il gol di Ciucci arrivato sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa, poi, è Montano a ribaltare il risultato, anticipando il portiere rossoblù in uscita e spedendo in rete. La squadra di Punzi torna così a vincere, avanzando al prossimo turno del torneo, dove dovrà vedersela con il Verona.
Coppa Italia Primavera | Sedicesimi di finale
Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Canali (70' Battisti), Santagostino, Farcomeni (63' Milillo), Marinaj (46' Cuzzarella), Calvani; Sulejmani (46' Serra), Montano (88' Cangemi). A disp: Bosi, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi, Sana Fernandes. All.: Punzi.
BOLOGNA: Gnudi, Pukko, Krasniqi (77' Armanini), Lai, Mazzetti (61' Ferrari), Francioli, Papazov, Castillo, Markovic (61' Briguglio), Libra (61' Rossitto), Lo Monaco (61' Toroc). A disp.: Kristancig, Tupec, Nesi, N`Diaye, Jaku, Baldini. All.: Morrone.
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Cirillo - Raccanello
Marcatori: Markovic (35', B), Ciucci (45'+1', L), Montano (48', L).
Ammoniti: Markovic (B), Battisti (L), Pannozzo (L), Francioli (B).
Espulsi: /
Recupero: 4'.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio! La Lazio batte in rimonta il Bologna e vola gli ottavi di finale di Coppa Italia.
90'+4' - Francioli stende Serra e viene ammonito.
90' - Segnalati quattro minuti di recupero.
88' - Ultimo cambio anche per Punzi: fuori Montano, dentro Cangemi.
83' - Ferrari ci prova da fuori a giro, il pallone esce alto.
79' - Pannozzo ammonito per perdita di tempo.
77' - Il Bologna esaurisce i cambi: Armanini entra al posto di Krasniqi.
73' - Battisti spende subito un fallo per fermare una ripartenza rossoblù. L'arbitro estrae il giallo.
70' - Quarta sostituzione per Punzi: fuori Canali, dentro Battisti.
63' - Altra sostituzione in casa biancoceleste: Milillo prende il posto di Farcomeni.
61' - Mister Morrone rivoluziona i rossoblù con quattro cambi: fuori Mazzetti, Lo Monaco, Libra e Markovic, dentro Ferrari, Toroc, Rossitto e Briguglio.
60' - Krasniqi ci prova dal limite, il suo destro termina largo.
56' - Fallo tattico di Markovic: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
48' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Montano anticipa in uscita Gnudi su un lancio in profondità di Calvani e deposita in rete. Risultato capovolto a inizio secondo tempo.
46' - Doppio cambio per Punzi: dentro Serra e Cuzzarella per Sulejmani e Marinaj.
46' - Inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45'+2' - Si chiude il primo tempo, 1-1 all'intervallo.
45'+1' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un corner Bordon fa da sponda di testa e il pallone arriva a Ciucci, che di prima intenzione scarica con il destro e fulmina Gnudi. I biancocelesti trovano il pari allo scadere del primo tempo.
35' - La sblocca il Bologna! Markovic viene lasciato tutto solo in area e può girare in porta al volo un calcio d'angolo battuto da Lai. Pallone all'angolino e rossoblù in vantaggio.
30' - Ritmi più bassi, ora le occasioni scarseggiano.
21' - Ci prova Sulejmani! Una gran giocata di Canali libera in area l'attaccante della Lazio, che calcia forte sul primo palo e trova la risposta di Gnudi.
17' - Pannozzo salva la Lazio. Ingenuità di Ciucci, che regala a Mazzetti una grande opportunità in area di rigore. Il calciatore rossoblù conclude forte e centrale, ma il portiere biancoceleste si supera e mette in angolo.
5' - Bordon pericoloso su calcio d'angolo, Gnudi blocca.
4' - La Lazio sfiora il vantaggio! Canali si presenta a tu per tu con Gnudi, che apre la gamba e devia in angolo la conclusione incrociata del giocatore biancoceleste.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Dopo aver superato il Vicenza al primo turno, i biancocelesti cercano un pass per accedere agli ottavi, per provare a risollevare una stagione fortemente condizionata dal negativo andamento in campionato. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.