PRIMAVERA | Lazio, Punzi commenta il successo sul Bologna

Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria per 2-1 ottenuta in Coppa Italia contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ci siamo trovati sotto dopo mezz’ora quando meritavamo di essere in vantaggio per le occasioni create e la gestione del gioco. Questo è figlio del nostro momento. Avevamo due situazioni: potevamo mollare ed essere eliminati o reagire come hanno fatto i ragazzi. Credo che la reazione sia figlia e della loro voglia e professionalità. Siamo riusciti all’ultimo minuto del primo tempo a pareggiare e avere un’inerzia diversa e poi ad andare in vantaggio a inizio secondo tempo”.

"È stata una partita in cui abbiamo rischiato qualcosa e prodotto qualcosa in più. Dobbiamo dare grande merito ai ragazzi impiegati meno che hanno fatto una grande partita. Quando le cose non vanno, l’allenatore è il primo responsabile. Da questo capitolo dobbiamo portare via l’inerzia positiva, l’energia e la consapevolezza e andare a prenderci quest’obiettivo del mantenimento della categoria. Oggi era determinante, perché ora sono rimaste sedici squadre. In campionato mancano 25 partite, abbiamo un punto di ritardo sulla salvezza e questo deve portarci entusiasmo per andare a raggiungere il risultato”.

“Aldilà delle qualità calcistiche, la differenza la fa anche la crescita umana. I ragazzi stanno lavorando tanto, non stanno andando in down dal punto di vista mentale nonostante le sconfitte e oggi la reazione dopo lo svantaggio lo testimonia. Significa che la società ha scelto ragazzi con qualità umane importanti. Ora dobbiamo prendere tutto ciò che c’è di positivo da questa partita. Ora siamo agli ottavi e con quattro partite si potrebbe raggiungere un trofeo. Ora chiudiamo questo capitolo e andiamo a prenderci ciò che ci spetta in campionato. Ci sono 75 punti a disposizione il monte punti è lo stesso e nelle 25 partite che restano dobbiamo ottenere quei punti lì”.