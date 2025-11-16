PRIMAVERA | Coppa Italia, la Lazio sfiderà il Bologna ai 16esimi
Dopo aver superato il Vicenza, la Lazio Primavera di Punzi sfiderà il Bologna ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.
16.11.2025 09:30 di Christian Gugliotta
Il cammino della Lazio Primavera in Coppa Italia ripartirà a inizio dicembre dai sedicesimi di finale. Nonostante l'inizio a rilento in campionato, la squadra di Punzi è riuscita a superare il Vicenza nel turno precedente, grazie alla doppietta di un super Bordon.
Ai sedicesimi, i biancocelesti dovranno vedersela con il Bologna, uscito a sua volta vittorioso dal proprio impegno contro il Como. Come comunicato dalla Lega, le due formazioni si affronteranno mercoledì 3 dicembre al Fersini di Formello, con fischio d'inizio previsto per le 12:00.
La squadra che riuscirà a strappare l'accesso agli ottavi di finale sfiderà il Verona.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.