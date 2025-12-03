Pietrangeli, il ricordo del figlio: "Abbiamo ricevuto tanto affetto"

Sono andati in scena a Roma i funerali (in forma privata) di Nicola Pietrangeli. Raggiunto da Sky Sport, il figlio Filippo ha raccontato le emozioni dell’ultimo saluto e di tutto l'affetto ricevuto negli ultimi giorni.
03.12.2025 16:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Pietrangeli, il ricordo del figlio: "Abbiamo ricevuto tanto affetto"

Sono andati in scena a Roma i funerali (in forma privata) di Nicola Pietrangeli. Raggiunto da Sky Sport, il figlio Filippo ha raccontato le emozioni dell’ultimo saluto e di tutto l'affetto ricevuto negli ultimi giorni. Queste le sue parole: “Un trionfo d’affetto, quello abbiamo visto in questi giorni. Ci aspettavamo una partecipazione forte da tutti, da tutto il mondo del tennis, ma così non ce lo aspettavamo. È stato davvero molto toccante, ci ha colpito al cuore”. 

“Papà ci lascia, secondo me, un bagaglio di personalità, di cultura sportiva, di amicizia soprattutto. Ci lascia l’onere di continuare a essere come lui: cercare di essere onesti, trasparenti, di dire sempre quello che pensiamo e non farci prendere dai turbamenti vari che potrebbero offuscare il nostro pensiero”.

“Devo ringraziare Sport e Salute, ci ha aiutato a far sì che il suo desiderio diventasse realtà. È stata una commemorazione bellissima. Quanto a Nastase, mi ha raccontato una cosa che mi ha toccato tantissimo, e di questo lo voglio ringraziare, come voglio ringraziare Ion Țiriac (altro grande tennista romeno, vincitore del Roland Garros nel 1970, ndr)”.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.