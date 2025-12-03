Pietrangeli, il ricordo del figlio: "Abbiamo ricevuto tanto affetto"

Sono andati in scena a Roma i funerali (in forma privata) di Nicola Pietrangeli. Raggiunto da Sky Sport, il figlio Filippo ha raccontato le emozioni dell’ultimo saluto e di tutto l'affetto ricevuto negli ultimi giorni.

Queste le sue parole: "Un trionfo d'affetto, quello abbiamo visto in questi giorni. Ci aspettavamo una partecipazione forte da tutti, da tutto il mondo del tennis, ma così non ce lo aspettavamo. È stato davvero molto toccante, ci ha colpito al cuore".

“Papà ci lascia, secondo me, un bagaglio di personalità, di cultura sportiva, di amicizia soprattutto. Ci lascia l’onere di continuare a essere come lui: cercare di essere onesti, trasparenti, di dire sempre quello che pensiamo e non farci prendere dai turbamenti vari che potrebbero offuscare il nostro pensiero”.

“Devo ringraziare Sport e Salute, ci ha aiutato a far sì che il suo desiderio diventasse realtà. È stata una commemorazione bellissima. Quanto a Nastase, mi ha raccontato una cosa che mi ha toccato tantissimo, e di questo lo voglio ringraziare, come voglio ringraziare Ion Țiriac (altro grande tennista romeno, vincitore del Roland Garros nel 1970, ndr)”.