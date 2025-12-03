Ve lo ricordate Seydou Doumbia? L’attaccante ivoriano che la Roma acquistò nel gennaio 2015 tra grandi aspettative, salvo poi vederlo ripartire dopo appena sei mesi deludenti.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ve lo ricordate Seydou Doumbia? L’attaccante ivoriano che la Roma acquistò nel gennaio 2015 tra grandi aspettative, salvo poi vederlo ripartire dopo appena sei mesi deludenti. Oggi, a distanza di anni dal suo ritiro (arrivato nel 2021), Doumbia è tornato a far parlare di sé per un motivo decisamente curioso: la sua età biologica. Come riportato da fanpage.it, l’ex attaccante ha accettato di sottoporsi al test del poligrafo - la celebre “macchina della verità” - per dissipare i dubbi che da tempo circolano sulla sua reale data di nascita. Il risultato, però, non è stato quello sperato: secondo l’esame, effettuato tra le risate dello stesso Doumbia, la sua età sarebbe superiore ai quasi 39 anni che compirà il prossimo 31 dicembre. Il poligrafo stimerebbe infatti una nascita tra il 1982 e il 1983, portando l’ivoriano a circa 43 anni.

Va comunque ricordato che il responso del poligrafo non ha alcuna validità scientifica o legale: la macchina misura soltanto l’attivazione emotiva del soggetto — frequenza cardiaca, respirazione, pressione, sudorazione e altri parametri — e la sua affidabilità, nelle condizioni ideali, oscilla tra l’87% e il 93%. Falsi positivi e negativi restano possibili, motivo per cui il test va considerato soltanto come uno strumento orientativo e non come una prova effettiva.

Questa la conversazione completa:



Domanda: Hai più di 40 anni?

Seydou Doumbia: No. (la macchina dice che è falso) È impossibile! (la sua reazione)

D: Hai più di 45 anni?

SD: No. (vero)

D: Quindi, tra i 40 e i 45. Hai più di 42 anni?

SD: No. (la macchina dice che è falso)

D: Abbiamo stabilito che ha più di 40 anni, ma meno di 45, circa 42 anni. La domanda che ha tormentato milioni di persone! Abbiamo ricevuto la risposta. È nato nel 1982 o nel 1983. L'ultima domanda. Hai 43 anni?

SD: No. (falso)