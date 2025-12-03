Lazio, il Genoa si muove per Martin: summit per il rinnovo
Il mercato di gennaio si avvicina. In attesa di capire ufficialmente come potrà operare, la Lazio si guarda già intorno. Nel mirino della società c'è Aaron Martin del Genoa, in scadenza di contratto a giugno.
03.12.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, il club rossoblù proverrà a blindare lo spagnolo: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti del terzino. La sua richiesta è di oltre un milione di euro netto di ingaggio, attualmente percepisce 900mila euro.
All'interno dell'accordo di Martin, come spiega il quotidiano, c'è l'opzione del rinnovo automatico per un altro anno. Ma va comunque trovata l'intesa con il Genoa, che intanto sta seguendo il colombiano Devier Machado, difensore 32enne in uscita dal Lens.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.