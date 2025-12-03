Milan - Lazio, Zazzaroni sul rigore di Pavlovic: "A parti invertite..."
Si continua a parlare di Milan - Lazio. Fa ancora discutere il rigore negato nel finale ai biancocelesti per il tocco di mano di Pavlovic, soprattutto per la punizione data ai rossoneri dall'arbitro Collu per un fallo di Marusic.
03.12.2025 19:30
Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato l'episodio spiegando il suo pensiero. Di seguito le sue parole a riguardo.
“Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo. Quello un rigorino che l’arbitro non concede, perchè Collu non fischia il fallo, l’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità. Il fallo di Marusic che se l’è totalmente inventato".
