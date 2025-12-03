Lazio, con Castellanos cambia tutto: il punto di Corino

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Gigi Corino ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio dopo la sconfitta contro il Milan e il match di domani all'Olimpico:

“Per noi è molto importante il passaggio, mi auguro di rivedere la squadra di Milano dove mi ha fatto una buona impressione. Giocheranno altri, ma faremo la partita col Milan in attesa di trovare la giocata giusta ma la partita la faremo noi, è chiaro. Allegri è famoso di andare di corto muso, delle volte gli va bene come contro di noi, hanno giocatori importanti che al primo errore non ti perdonano, dobbiamo stare attenti a questo. Con il Taty qualcosa cambia, diverse soluzioni, in area è uno che si fa sentire, ha sempre fatto discretamente mi auguro difenda la condizione.

Dia fa fatica a giocare spalle alla porta a differenza di Taty, ha avuto difficoltà e crisi, lui è più seconda punta. Castellanos è più un centravanti. Gol del Milan subito? Basic doveva seguire l’uomo in modo diverso, l’ha perso, Romagnoli non doveva far passare la palla, poteva fare meglio nella chiusura. Rigore? Sono convinto che fosse rigore. Mandas? Sarebbe giusto che giocasse, Sarri preferisce Provedel ma il greco è un ragazzo che merita e ha sempre fatto bene”.