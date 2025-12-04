Lazio, formazione blindata: ruolo inedito per Basic?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Vecino, che ha accusato un fastidio lunedì, potrebbe far saltare i piani di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Stasera all'Olimpico Sarri si aspetta una Lazio intensa e aggressiva come quella vista sabato, ma come sempre mantiene il massimo riserbo sulle sue scelte. La formazione resta un segreto: non lo sanno nemmeno Provedel e Mandas, anche se il greco sembra leggermente avanti. Le ultime decisioni arriveranno dopo le prove sui calci piazzati di stamattina.

L’idea più probabile è la conferma dell’undici di San Siro, ma una variabile rischia di cambiare i piani: come scrive il Corriere dello Sport, lunedì Vecino ha accusato un fastidio muscolare, ieri si è allenato ma la decisione è ancora in bilico. Sarri non può permettersi di perdere il suo ultimo regista dopo gli stop di Rovella e Cataldi. Le alternative obbligherebbero a soluzioni di emergenza: se Vecino dovesse riposare, Basic farebbe il play e Dele-Bashiru agirebbe da mezzala con Guendouzi. Il nigeriano è stato reintegrato prima del Milan e, senza limiti di lista in Coppa Italia, avrebbe comunque potuto giocare. In panchina oggi torna anche Hysaj, escluso in campionato per far posto proprio a Dele.

La difesa non dovrebbe cambiare: Marusic e Lazzari si alternano spesso, ma Adam resta un pilastro. Gila e Romagnoli sono confermatissimi, così come Pellegrini, che a San Siro ha tenuto bene su Saelemaekers. Tavares, rientrato da poco, rappresenta un’opzione a gara in corso: suo il cross che ha portato all’episodio del gomito di Pavlovic. In avanti, Isaksen e Zaccagni saranno le ali. Al centro dell’attacco Dia è stato testato più di Castellanos, ancora in fase di recupero e inserito a gara in corso contro il Milan. La tentazione di schierarlo dall’inizio è forte, ma Sarri valuta anche in funzione della sfida col Bologna.