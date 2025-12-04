Lazio, Sarri e il tabù Coppa Italia: ora sogna il primo trionfo
RASSEGNA STAMPA - Il cammino della Lazio in Coppa Italia si aprirà questa sera, quando il Milan busserà alle porte per l'Olimpico per contendere ai biancocelesti l'accesso ai quarti di finale. In una stagione estremamente complicata, nella quale di ottenere un piazzamento europeo sembra essere ormai proibitivo, questa competizione può rappresentare un'opportunità per i biancocelesti che, in caso di vittoria finale, oltre ad alzare al cielo un trofeo otterrebbero l'accesso diretto alla prossima Europa League.
Questo è il desiderio di Maurizio Sarri che, nel corso della sua carriera d'allenatore, non ha mai conquistato la coppa nazionale, nè in Italia nè all'estero. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, oltre allo scudetto con la Juventus e l'Europa League con il Chelsea, Mau ha conquistato una Coppa Italia di Serie D con il Sansovino, senza, però, mai trionfare nella stessa tra i professionisti.
Questo torneo, dunque, può dare al Comandante l'opportunità di terminare questo digiuno, dando una svolta decisiva alla stagione della sua Lazio.