Lazio, i convocati di Sarri per il Milan: torna Cancellieri, out Hysaj
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan.
04.12.2025 13:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ritorna a disposizione Cancellieri, fermo per un infortunio dalla gara di metà ottobre contro l'Atalanta. È out invece Hysaj.
Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri.
️ I nostri convocati per #LazioMilan#AvantiLazio pic.twitter.com/4rIJ4BTEAY— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 4, 2025