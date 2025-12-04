UFFICIALE | Italia-Irlanda del Nord, scelto lo stadio dei playoff
Ora è ufficiale il playoff del Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo il prossimo 26 marzo alle 20.45 così come ufficializzato dalla Figc in una nota.
“Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, lo Stadio di Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all’Irlanda del Nord.
A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020)”.
