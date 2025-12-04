Lazio, i tifosi saranno decisivi: Dalla Palma spiega come

Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della partita di questa sera tra la Lazio e il Milan

La Coppa Italia come via d'uscita, questo è il concetto dal quale è partito Alberto Dalla Palma intervenendo ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di fede laziale ha commentato la partita di questa sera sottolineando l'occasione che la Coppa Italia offre l'importanza che avrà il pubblico nei novanta minuti dell'Olimpico tra Lazio e Milan.

COPPA ITALIA COME VIA D'USCITA -"Mi aspetto la formazione titolare. La Coppa Italia purtroppo non è fortunata per la Lazio, sono due anni di fila che ti capita la 'migliore delle peggiori'. Questa stagione la Coppa Italia può rappresentare una via d'uscita come lo fu per il Bologna l'anno scorso. Sarà un percorso difficile, è un trofeo in salita, però nelle partite secche hai più possibilità. Alla fine sono solo quattro partite per arrivare in finale, la prima penso sia l'ostacolo più duro, ce l'andremo a giocare con tutti i titolari effettivi".

FORMAZIONE E PARTITA - "Siamo curiosi di capire quale centravanti partirà titolare, spero Castellanos, ma questo lo capiremo in dirittura d'arrivo, come chi giocherà terzino sinistro. Se la Lazio ripete il primo tempo di Milano per tutta la partita, in fase difensiva, penso che sia ancora aperto il verdetto. Il pubblico sarà determinante, data la proiezione di 40.000 spettatori. Spero riusciremo a condizionare la partita e gli umori degli avversari".

