Lazio, priorità gestire Castellanos: l'analisi di Cardone
Solo poche ore e appena cinque giorni dopo l'ultima volta Lazio e Milan si ritroveranno di nuovo in campo, questa volta per conquistare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul match ecco il pensiero del giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.
"Pensando ai rigori, loro hanno Maignan che è un grande specialista. Leggendo la formazione del Milan, vedo che è competitiva e logica nell’ambito del 3-5-2 scelto da Allegri. C’è grande curiosità attorno a Jashari, secondo acquisto più costoso della Serie A. Il Milan è molto competitivo".
"In casa Lazio ancora dubbi sull’impiego di Castellanos dal 1′, ma sicuramente averlo a disposizione è molto importante per Sarri. Formazione? Ieri Sarri ha mischiato molto le carte. Giocheranno i titolari, poi c’è un dubbio rispetto a ieri che riguarda Vecino: lunedì ha dovuto smaltire un piccolo affaticamento alla coscia però si è allenato sempre, quindi possibile che il tecnico voglia rischiarlo. Per il resto, stessa formazione titolare di sabato eccezion fatta per Provedel che lascia il posto a Mandas. Probabile poi Castellanos dal 1′: tra lui e Dia la staffetta è certa, bisogna capire chi comincerà.
"La gestione del Taty dal punto di vista fisico deve essere perfetta visto che ora Dia andrà a giocare la Coppa d’Africa".
