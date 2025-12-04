Lazio, priorità gestire Castellanos: l'analisi di Cardone

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua in vista dell'importante match dell'Olimpico tra Lazio e Milan
04.12.2025 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, priorità gestire Castellanos: l'analisi di Cardone

Solo poche ore e appena cinque giorni dopo l'ultima volta Lazio e Milan si ritroveranno di nuovo in campo, questa volta per conquistare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul match ecco il pensiero del giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

"Pensando ai rigori, loro hanno Maignan che è un grande specialista. Leggendo la formazione del Milan, vedo che è competitiva e logica nell’ambito del 3-5-2 scelto da Allegri. C’è grande curiosità attorno a Jashari, secondo acquisto più costoso della Serie A. Il Milan è molto competitivo".

"In casa Lazio ancora dubbi sull’impiego di Castellanos dal 1′, ma sicuramente averlo a disposizione è molto importante per Sarri. Formazione? Ieri Sarri ha mischiato molto le carte. Giocheranno i titolari, poi c’è un dubbio rispetto a ieri che riguarda Vecino: lunedì ha dovuto smaltire un piccolo affaticamento alla coscia però si è allenato sempre, quindi possibile che il tecnico voglia rischiarlo. Per il resto, stessa formazione titolare di sabato eccezion fatta per Provedel che lascia il posto a Mandas. Probabile poi Castellanos dal 1′: tra lui e Dia la staffetta è certa, bisogna capire chi comincerà.

"La gestione del Taty dal punto di vista fisico deve essere perfetta visto che ora Dia andrà a giocare la Coppa d’Africa".

