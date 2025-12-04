Lazio - Milan, l'Olimpico omaggia Pietrangeli: la dedica
Poco prima dell'ingresso in campo di Lazio e Milan l'Olimpico ha omaggiato Nicola Pietrangeli, l'ex tennista scomparso nei giorni scorsi
04.12.2025 20:54 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
È tutto pronto per la sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre, l'Olimpico ha ricordato Nicola Pietrangeli venuto a mancare qualche giorno fa.
L'ex tennista, tifoso laziale, è stato omaggiato con un video mostrato sui maxi schermi dello stadio e poi, in Curva Maestrelli è stato esposto uno striscione con su scritto: "Addio Nicola laziale di classe".
