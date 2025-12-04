Lazio, Fabiani spegne le polemiche sull'arbitraggio: il commento

Angelo Fabiani è tornato sul finale di Milan - Lazio, smorzando le polemiche divampate dopo il rigore non dato ai biancocelesti.
04.12.2025 20:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Intervenuto a SportMediaset prima di Lazio - Milan, il ds biancoceleste Angelo Fabiani è tornato sulle polemiche sull'arbitraggio della sfida di San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

“A caldo abbiamo preferito non commentare perché possono uscire frasi non controllate. A freddo penso che abbiamo fatto bene e dobbiamo dare spazio al campo e ai calciatori che si contendono la posta in palio”.

“Arbitro? Accettiamo chi viene ad arbitrare. Abbiamo accettato l’arbitro a Milano, l’errore è umano. Secondo me ha arbitrato anche una buona partita, poi ci sono episodi che pososno far cambiare opinione, ma la gestione dei 90 minuti è stata pressoché perfetta. Stasera c’è Guida che ha un’esperienza importante. Noi dirigenti dovremmo spegnere queste inutili polemiche, perché al triplice fischio la sentenza è quella”.

