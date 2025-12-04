Lazio - Milan, per Zazzaroni vincerà Sarri contro Allegri: le parole
Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto prima del big match di Coppa Italia Lazio - Milan in programma alle 21.00.
04.12.2025 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul big match di Coppa Italia Lazio - Milan in programma alle 21.00 ha dichiarato: "Per me vincerà la Lazio con un rigore o ai rigori. Non è una rivincita, il campionato è molto più importante. La Coppa Italia ha una formula terribile, mo0lto televisiva!".