Lazio - Milan, le formazioni ufficiali: Castellanos dal 1'
Da San Siro all'Olimpico. A distanza di pochi giorni si sfidano ancora Lazio e Milan, avversarie negli ottavi di finale di Coppa Italia.
04.12.2025 19:52 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.