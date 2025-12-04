DIRETTA - Lazio-Milan: all'Olimpico tutto è pronto per il match
Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale
Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia.
All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.
A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku.
All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici; IV ufficiale: Doveri; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Aureliano
Ammoniti:
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Milan. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio del match valido per gli ottavi di Coppa Italia.