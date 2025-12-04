DIRETTA - Lazio-Milan: all'Olimpico tutto è pronto per il match

04.12.2025 20:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA - Lazio-Milan: all'Olimpico tutto è pronto per il match

Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale

Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku.

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici; IV ufficiale: Doveri; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Aureliano

Ammoniti: 

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Milan. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio del match valido per gli ottavi di Coppa Italia.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.