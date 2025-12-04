Lazio, Mandas e il dualismo con Provedel: le parole a LSC

Mandas, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria sul Milan in Coppa Italia e il suo momento alla Lazio

Nel post gara di Lazio - Milan, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Mandas. Il portiere, tornato a fare il vice Provedel, ha commentato così il suo momento: "Oggi una serata perfetta, per noi la Coppa Italia è importante. Anche per la fiducia della squadra è importante questa vittoria, in casa con i tifosi. Ci dà grande energia per la sfida di domenica”.

“Dualismo con Provedel? Sono molto felice, non perché ho giocato ma perché sento una buona energia dei compagni e del mister verso di me. Anche io oggi sono sceso bene in campo e sono sempre pronto per aiutare la squadra”.

“Per me è molto importante, lavoriamo per questo tipo di calcio ogni giorno. Sono molto molto contento perché sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questa bella energia mi aiuta tanto".

