Coppa Italia | Lazio, ai quarti c'è il Bologna: quando e dove si gioca
04.12.2025 23:06 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sarà Bologna - Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno superato il Milan agli ottavi grazie al gol di Zaccagni: al prossimo turno gli avversari saranno i rossoblù, che hanno battuto il Parma nel finale grazie al gol di Castro.
La partita si disputerà al Dall'Ara: la squadra di Italiano, infatti, è testa di serie numero uno nella competizione, per questo ospiterà i ragazzi di Sarri in casa.
Aspettando il sorteggio, la gara si giocherà tra il 4 e l'11 febbraio 2026.
