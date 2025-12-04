Lazio - Milan, Milinkovic impazzisce al gol di Zaccagni
04.12.2025 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Milinkovic-Savic all'Olimpico come tifoso della Lazio. Il Sergente era presente sugli spalti per la gara di Coppa Italia contro il Milan, vinta dai biancocelesti grazie al gol nel secondo tempo di Zaccagni.
Con il serbo in Tribuna Tevere c'era anche il suo ex compagno Radu e il cantante laziale Briga, che sui social ha pubblicato la foto della sua esultanza alla rete del capitano.
"Lazio - Milan 1 - 0 Tribuna Tevere. Non Autorità", ha scritto. Di seguito il post.
Lazio - Milan 1 - 0— BRIGA (@MattiaBriga) December 4, 2025
Tribuna Tevere. Non Autorità pic.twitter.com/ydRUjc3TQf
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.