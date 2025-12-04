Lazio, Zac fa giustizia: si vola ai quarti, Milan a casa

La Lazio batte il Milan 1-0 e si qualifica ai quarti di Coppa Italia dove affronterà il Bologna. Decisivo lo stacco di testa di Zaccagni all'80'

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La giustizia magari è un po' lenta, ma arriva sempre. La Lazio, dopo l'inaccettabile finale di sabato scorso in campionato, si prende la sua rivincita sul Milan, lo batte 1-0 e lo elimina dalla Coppa Italia. Decisivo lo stacco di Zaccagni a 10 dal termine, per regalare una vittoria sul campo meritata e per spalancare le porte dei quarti di finale contro il Bologna. Saranno proprio i rossoblù i prossimi avversari domenica alle 18, ma intanto la squadra di Sarri può festeggiare il passaggio del turno, sicuramente un obiettivo importante in stagione.

LE SCELTE DI SARRI - Per la prima volta in stagione gioca Mandas in porta, per il resto Sarri sceglie la formazione migliore. Marusic e Pellegrini sono i terzini, Gila e Romagnoli i centrali di difesa, Vecino in regia, ai suoi lati Guendouzi e Basic. In attacco torna dal 1' Castellanos.

MEGLIO LA LAZIO, MA RETI INVIOLATE - Si parte con un giallo per Pavlovic, per un intervento in ritardo su Guendouzi. La punizione viene calciata da Basic, alta sopra la traversa. Percusione di un'ispirato Zaccagni, limitata a fatica dalla difesa milanista. Guendouzi recupera palla alta dopo un disimpegno errato di De Winter, ma il francese sbaglia la misura del passaggio in verticale per Castellanos, che viene chiuso dal difensore ex Genoa. Al quarto d'ora ottima combinazione tra Isaksen, Castellanos e Guendouzi, la palla non arriva dalla parte opposta a Zaccagni a cui si era aperto il corridoio verso la porta. A metà frazione grande idea di Castellanos che pesca in verticale Marusic, dopo un rimpallo con Estupinan si apre lo spazio per la conclusione a Isaksen che opta per il passaggio a Zaccagni, il cui tiro viene respinto con il corpo da De Winter, con la sfera che scorre davanti a Basic senza che il croato possa agganciarla. Verticalizzazione di Mandas, Zaccagni apre lo spazio a Basic, che si butta in verticale, fa tutto il campo e con un diagonale sfiora il vantaggio. Poco dopo la mezz'ora Saelemaekers sbaglia il disimpegno, Castellanos ci prova al volo, pronto Maignan a bloccare. In chiusura di tempo l'unico tentativo del Milan, Estupinan da sinistra mette in mezzo, la spizza Loftus-Cheek, la palla finisce su Saelemaekersk che la rimette in mezzo, la difesa biancoceleste favorisce l'uscita di Mandas. L'ultima occadsione è della Lazio, su corner Maignan smanaccia, il pallone finisce sul piede di Isaksen che spara addosso al portiere rossonero. Si va a riposo a reti inviolate.

ZACCAGNATA - La ripresa si apre con Estupinan che trova Loftus-Cheek in area, gran colpo di testa dell'inglese che termina sopra la traversa della porta di Mandas. Doppia sostituzione nella Lazio, dentro Noslin e Dele-Bashiru, fuori Castellanos e Vecino. Basic passa a fare il centrale di centrocampo. Corner corto del Milan, Saelemaekers prova il tiro mobido, blocca in due tempi Mandas. Primo cambio anche nel Milan, Nkunku entra per Saelemaekers. Zaccagni sfonda a sinistra con l'aiuto di Pellegrini, palla profonda per Noslin messa in corner da De Winter. Il Milan porta Rabiot al cross da sinistra, Loftus-Cheek svette su Pellegrini e Dele-Bashiru che lo disturbano e non gli consentono di trovare lo specchio. Jashari trova Estupinan alle spalle di Marusic, assist per Leao che spara alle stelle. Sarri inserisce Nuno Tavares per Pellegrini. Zaccagni e Noslin provano il doppio scambio al limte dell'area del Milan, l'ultimo tocco dell'olandese è troppo lungo. All'80' su calcio d'angolo di Nuno Tavares svetta Zaccagni dentro l'area e batte Maignan. Lazio in vantaggio. Due cambi nel Milan, dentro Modric e Pulisic per Jashari e Loftus-Cheek. Ultimi due sostituzioni per Sarri, Pedro e Cancellieri rilevano Zaccagni e Isaksen. Ammonito De Winter che trattiene da dietro Noslin. Dopo una sponda di Cancellieri la palla capita a Noslin che si fa respingere il tiro da Maignan. Ultima sostituzione del Milan, Bartesaghi entra per Estupinan. Tiro insidioso di Pulisic, Mandas smanaccia in angolo. Non succede più nulla, Lazio ai quarti, Milan a casa.