Lazio, Sarri e il trattamento riservato a Tavares: "Spero si inca**i"
Il tecnico biancoceleste ha parlato anche della crescita di Nuno Tavares al termine della gara tra Lazio e Milan di Coppa Italia
05.12.2025 00:02 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi toccati da mister Sarri in conferenza stampa al termine della gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Tra i vari agomenti il tecnico ha analizzato anche l'andamento di Nuno Tavares entrato molto bene nel match di questa sera.
"Non è un soggetto semplice. Ci ho provato con le buone all'inizio ma lo stavo perdendo. Ora sto provando con le cattive, lo sto tenendo a distanza, lo sto facendo giocare poco e spero che lui si incazzi (ride, ndr.)".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide