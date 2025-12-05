Lazio, contro il Milan "Giustizia è fatta": la prima del Corriere

Il quotidiano ha dedicato la prima pagina del giornale alla vittoria della Lazio che, cinque giorni dopo la gara di San Siro, ha battuto il Milan

RASSEGNA STAMPA - Il primo a non voler parlare di rivincita è stato proprio Maurizio Sarri, eppure quanto accaduto nella serata di ieri all’Olimpico lascia un felicità particolare che va oltre alla conquista dei quarti di finale.

Sì perché appena cinque giorni fa la sfida di San Siro è finita nel modo più amaro e non per la sconfitta ma per il modo in cui è maturata. Quel calcio di rigore non assegnato in pieno recupero ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra, al mister e al tecnico ed è per questo che la vittoria in Coppa Italia sa propria di rivincita o di giustizia, come ha deciso di titolare la prima pagina de il Corriere dello Sport.

Il quotidiano ha messo una foto dell’esultanza di Zaccagni, che ha segnato il gol vittoria, e la scritta “Giustizia è stata fatta!”.

