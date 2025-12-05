Lazio - Milan, si sblocca anche Tavares: le sue pagelle dei quotidiani
Il gol porta la firma di Zaccagni, ma c'è dentro anche lo zampino di Tavares. Ecco le sue pagelle sui quotidiani sportivi
05.12.2025 09:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - Zaccagni ha firmato il gol della vittoria, ma in quella rete c'è un po' di Tavares. È il portoghese che ha servito l'assist vincente per il capitano, direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Era da un anno e mezzo circa che non riusciva a trovare un passaggio vincente, finalmente si è sbloccato e ora a Lazio spera di poter contare nuovamente sulle sue giocate. Ha ottenuto la sufficienza su tutti i quotidiani sportivi.
CORRIERE DELLO SPORT - 6,5
MESSAGGERO - 6,5
LEGGO - 6
