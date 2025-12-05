Lazio, puoi essere protagonista! Il commento di Rambaudi

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha commentato la sfida vinta dalla Lazio contro il Milan in Coppa Italia.

Ospite in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la vittoria ottenuta dalla Lazio in Coppa Italia contro il Milan, esaltando la prova della squadra di Sarri. Queste le sue considerazioni:

“Grande risultato, per dare continuità alle prestazioni, per il morale, per la consapevolezza, il tutto in attesa del recupero degli infortunati. Partita seria, di grande attenzione. E la Lazio ha fatto bene anche bene quando ad un certo punto c’è stato il pressing avversario. Paradossalmente abbiamo fatto meglio a Milano che ieri, ma ieri era una finale, serviva attenzione contro una squadra forte e la Lazio ha dimostrato di avere dei valori tecnici importanti per poter essere protagonista in questo campionato".

"Ieri Noslin l’ho visto più in fiducia, perché è stato scelto, è stato la prima opzione; l’ho visto più sicuro, in fiducia, pronto a tentare qualche giocata. Guendouzi deve fare di più, da lui mi aspetto molto di più. Questa squadra mi dà la sensazione che ci crede in quello che fa, stando al linguaggio del corpo”.