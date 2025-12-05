Lazio, Milinkovic torna all'Olimpico: il club lo celebra - VIDEO
La Lazio ha celebrato il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic all'Olimpico con un video pubblicato sui propri profili social.
05.12.2025 12:15 di Christian Gugliotta
Sergej Milinkovic-Savic ha fatto visita alla Lazio. Il Sergente si è presentato allo stadio Olimpico in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Milan, vinta per 1-0 dai biancocelesti.
Il centrocampista serbo ha assistito alla sfida dalla Tribuna Tevere, in compagnia dell'ex compagno Stefan Radu, venendo anche immortalato in un'esultanza sfrenata al gol vittoria firmato Mattia Zaccagni.
La società ha celebrato la visita di Milinkovic pubblicando un video sui propri account social, accompagnato dalla didascalia: "Guardate chi è venuto a trovarci".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.