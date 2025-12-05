Lazio, Zaccagni: "Serata speciale, il meglio deve venire" - FOTO
Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha celebrato la vittoria della Lazio sul Milan con un post sul suo profilo Instagram.
05.12.2025 11:15 di Christian Gugliotta
È di Mattia Zaccagni il gol che ha spedito la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. Uno splendido stacco di testa sul quale Maignan non ha potuto nulla, che ha condannato il Milan all'eliminazione dal torneo.
All'indomani della sfida dell'Olimpico, il capitano biancoceleste ha celebrato la vittoria con un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato dalla seguente didascalia:
"Una serata speciale, da celebrare. Avanti in Coppa. E il meglio deve ancora venire @official_sslazio".