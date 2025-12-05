Lazio, agli ottavi di Coppa Italia sei una garanzia: il dato
Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo. Non è stato così per la Lazio che, appena cinque giorni dopo la controversa sconfitta maturata a San Siro contro il Milan, si è presa la sua rivincita, sbattendo i rossoneri fuori dagli ottavi di finale di Coppa Italia.
A decidere la sfida è stata la rete di Zaccagni, che a 10 minuti dalla fine ha anticipato tutti su un corner con un'incornata che si è infilata alle spalle di Maignan, spedendo i biancocelesti al turno successivo.
Nelle ultime stagioni, accedere ai quarti di finale del torneo è stata quasi una formalità per il club capitolino. Grazie a questo successo, infatti, la Lazio ha superato gli ottavi di finale in ognuna delle ultime 15 edizioni di Coppa Italia. Dal 2011/12, solo la Juventus è riuscita a superare questa fase della competizione altrettante volte.