Lazio, il club si stringe a Marco Rosi per la perdita del padre
La Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Bruno Rosi, padre del fotografo ufficiale del club Marco Rosi.
05.12.2025 12:05 di Christian Gugliotta
Attraverso un tweet sul suo profilo X, la Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Bruno Rosi, padre del fotografo ufficiale del club Marco Rosi.
"La S.S. Lazio si unisce al dolore del nostro fotografo ufficiale Marco Rosi per la scomparsa del papà Bruno".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.