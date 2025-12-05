Lazio-Bologna | Scelto l'arbitro del match: la designazione
05.12.2025 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dopo la splendida vittoria in Coppa Italia contro il Milan, con annesso passaggio del turno, ora la Lazio deve rituffarsi in campionato. Domenica all'Olimpico (ore 18) arriva il Bologna che, ironia della sorte, sarà il prossimo avversario dei biancocelesti ai quarti della competizione nazionale.
A dirigere la sfida tra la squadra di Sarri e quella di Italiano sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Preti e Politi, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al Var un arbitro di esperienza come Mazzoleni, coadiuvato dall'Avar Nasca.
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)
Assistenti: Preti - Politi
IV Uomo: Sacchi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Nasca