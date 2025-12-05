Lazio - Milan, i quotidiani promuovono Guida. E l'angolo...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Buona prestazione di Guida all'Olimpico. Promosso l'arbitro di Lazio - Milan, che ha ricevuto voti positivi da parte dei quotidiani. Resta l'unico dubbio sull'assegnazione del calcio d'angolo da cui è nato il gol di Zaccagni, non ci sono immagini che chiariscano l'episodio. Di seguito tutti i voti.

CORRIERE DELLO SPORT - 6,5: "Partita molto difficile, soprattutto per quanto accaduto sabato scorso, per l’internazionale Guida, molto bravo a tenerla sia dal punto di vista tecnico che disciplinare. Il Milan ha protestato, non voleva l’angolo dal quale poi è nato il gol di Zaccagni. Sul cross di Basic, saltano Estupinan e, più alto di lui alle sue spalle (fra il rossonero e la linea di fondo) Romagnoli, il pallone finisce sul fondo e Guida assegna il corner. Come detto, non ci sono immagini che chiariscono davvero se fosse angolo o no, ma si può fare un ragionamento: se l’avesse toccata Romagnoli, che come detto salta più in alto e avrebbe fatto “muro”, il pallone sarebbe tornato verso il campo e non sul fondo. Né è possibile stabilire se ci sia stato uno sfioramento dei capelli: quello che si vede al rallenty potrebbe essere dovuto all’effetto-trascinamento delle immagini".

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5: "Pochi fischi, un metro di giudizio uniforme per tutta la gara. Corretti i due cartellini gialli, uno per tempo. Proteste Milan sull’angolo che porta al gol, l’impressione è che l’ultimo tocco sia di Estupinan e non di Romagnoli".

TUTTOSPORT - 6: "Subito un giallo per Pavlovic poi più permissivo. Direzione buona e gara sempre in pugno".

IL MESSAGGERO - 6: "Difficile fare peggio di Collu, protagonista negativo della serata di Milano. Ammonisce dopo un paio di minuti Pavlovic e mette in riga una partita senza polemiche".