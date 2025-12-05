Serie A, Lazio - Bologna: dove vedere il match in tv e streaming

Lazio - Bologna si disputerà domenica 7 dicembre all'Olimpico, il calcio d'inizio alle 18. Ecco dove seguire in tv e in streaming il match

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Bologna, l'incontro è valido per la quattordicesima giornata di Serie A. L'Europa è un obiettivo di entrambe e in punti in palio all'Olimpico, per questo, sono preziosi. La sfida è in programma domenica 7 dicembre, il calcio d'inizio alle 18.

La gara sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand, accedendo tramite app o sito su Sky Go, Dazn e NOW.

