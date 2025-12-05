Serie A, confermato Collu dopo Milan - Lazio. E Di Paolo...
05.12.2025 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Designato ancora Collu, fermato Di Paolo. Questa è la scelta dell'AIA dopo quanto accaduto in Milan - Lazio. L'arbitro, dopo la revisione al VAR, aveva negato un rigore ai biancocelesti dopo un tocco di mano di Pavlovic, fischiando un fallo di Marusic.
Nonostante questo, nella quattordicesima giornata di Serie A Collu sarà il quarto uomo di Verona - Atalanta.
Stop invece per Di Paolo, che non è stato selezionato nemmeno per una gara di Serie B.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.