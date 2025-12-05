Lazio, suggestione Maldini per gennaio: Torino in pole
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il Torino è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni. Secondo Tuttosport, il club granata avrebbe messo nel mirino Daniel Maldini, finito sempre più ai margini dell'Atalanta.
Il classe 2001 ha collezionato ha disputato appena 187 minuti in stagione, spalmati in 7 apparizioni, di cui solo una da titolare, motivo per cui la Dea potrebbe aprire a una sua partenza, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Secondo il quotidiano torinese, sul ragazzo ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina che, però, potrebbe optare per rinforzare altri reparti, e quello della Lazio. In particolare, Maldini farebbe gola al ds biancoceleste Fabiani, ma la preferenza di Sarri per Insigne rende questa pista, allo stato attuale, difficilmente percorribile.