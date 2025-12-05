Tardelli e gli arbitri 'distrutti': lo sfogo che non ti aspetti

L'ex calciatore della Juve e campione del mondo con l'Italia ha parlato della condizione dei direttori di gara in Serie A

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Marco Tardelli, eroe del Mondiale vinto nel 1982 dall'Italia e grande ex giocatore della Juventus, ha analizzato su La Stampa la situazione del calcio italiano: "[...] Dove sono finiti i nostri vivai, che cosa è successo alle nostre società, e per quanto ancora potremo considerarle affettuosamente nostre? Tutti volevano venire a giocare in Italia, torneo difficile ma bello, adesso i grandi giocatori si spostano su altri lidi".

L'attacco alla Serie A non è nemmeno troppo velato: "Un campionato gestito da un protocollo di una VAR improbabile, dove un qualsiasi fallo non è mai giudicato allo stesso modo. Liberate gli arbitri da questa pesantezza immensa, li stiamo distruggendo. Nel weekend, Napoli-Juventus potrebbe veramente cambiare il destino dei bianconeri. Per Spalletti una sconfitta sarebbe psicologicamente devastante [...]".

Infine due battute anche su Antonio Conte: "[...] ha ritrovato il suo Napoli ed il suo uomo guida McTominay, scacciando dalla mente pensieri negativi. Sarà sicuramente una sfida interessante tra due ex, amati dalle vecchie tifoserie. Attesissima anche Inter-Como.

I nerazzurri, a mio avviso, hanno superato il difficile momento fisico e l’innesto del giovane Esposito ha portato solo benefici e speranze". Sul Como invece si esprime così: "[...] Sia Fabregas che la società, stanno facendo un lavoro straordinario che paga per il club lariano, ma non per la nostra Nazionale".