Infantino annuncia: "Sarà il Mondiale più grande di sempre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso della cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo (presso il Kennedy Center di Washington DC) che si terrà nell'estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada, ha parlato dal palco dell'evento. Queste le sue parole.

"La FIFA è fornitore ufficiale di felicità per l'umanità da oltre 100 anni. Voglio salutare e accogliere alcuni ospiti speciali: un grande applauso a Donald J. Trump e alla sua First lady Melania. Un grande applauso al Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e al Primo Ministro canadese Mark Carney e alla sua first lady. Celebriamo i Mondiali 2026 della FIFA, sarà il più grande Mondiale di sempre".

"Il più grande evento che l'umanità abbia mai visto. Quarantotto paesi diversi del mondo competeranno per diventare Campione del Mondo. Sarà un'estate davvero emozionante, sarà unica e stellare. Sette milioni di persone negli stadi e sei miliardi di persone che guarderanno il Mondiale da tutto il mondo. E' come 140 Super Bowl in un mese, questa è la magia che abbiamo organizzato".