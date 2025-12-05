Ex Lazio | Scaloni riporta la Coppa del Mondo: le sue parole
È il giorno del sorteggio per i gironi del nuovo Mondiale del 2026, che quest'estate si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada.
05.12.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sul palco, nel corso della cerimonia presso il Kennedy Center di Washington DC, è arrivato anche l'ex difensore della Lazio e il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, che ha riportato la Coppa del Mondo vinta in Qatar nel 2022.
Queste le sue parole: "Contro la Francia abbiamo disputato una finale indimenticabile. A un certo punto pensavamo potesse finire male e invece abbiamo continuato a lottare e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci riproveremo anche questa volta".
