La Lazio risponde: Zaccagni e il corner che batte il Milan - VIDEO
05.12.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Le polemiche di San Siro sono arrivate fino all'Olimpico. Le ha scacciate Zaccagni con il suo colpo di testa, che ha eliminato il Milan e portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia.
Con un video sui propri profili social, la società biancoceleste ha risposto a tutte le proteste degli ultimi giorni con il video del gol del capitano, contro i commenti di alcuni utenti.
Di seguito il filmato.
🚩#LazioMilan#AvantiLazio pic.twitter.com/g141HqRpB8— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 5, 2025
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.