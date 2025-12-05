La Lazio risponde: Zaccagni e il corner che batte il Milan - VIDEO

05.12.2025 20:00 di Andrea Castellano
Le polemiche di San Siro sono arrivate fino all'Olimpico. Le ha scacciate Zaccagni con il suo colpo di testa, che ha eliminato il Milan e portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. 

Con un video sui propri profili social, la società biancoceleste ha risposto a tutte le proteste degli ultimi giorni con il video del gol del capitano, contro i commenti di alcuni utenti. 

Di seguito il filmato.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.