05.12.2025 20:02 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Mondiali 2026, il possibile girone dell'Italia: le avversarie
Si è tenuto il sorteggio dei Mondiali 2026, che si terranno quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

In caso di passaggio del turno ai playoff, l'Italia sarebbe posizionata nel girone B e sfiderebbe Canada, Qatar e Svizzera. 

Prima però gli azzurri di Gattuso dovranno battere l'Irlanda del Nord in semifinale e poi una tra Galles e Bosnia in finale. Le gare si disputeranno durante la prossima sosta di marzo.

