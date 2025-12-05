Mondiali 2026, il possibile girone dell'Italia: le avversarie
Si è tenuto il sorteggio dei Mondiali 2026 che si terranno quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di passaggio del turno ai playoff, l'Italia...
05.12.2025 20:02 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si è tenuto il sorteggio dei Mondiali 2026, che si terranno quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.
In caso di passaggio del turno ai playoff, l'Italia sarebbe posizionata nel girone B e sfiderebbe Canada, Qatar e Svizzera.
Prima però gli azzurri di Gattuso dovranno battere l'Irlanda del Nord in semifinale e poi una tra Galles e Bosnia in finale. Le gare si disputeranno durante la prossima sosta di marzo.
