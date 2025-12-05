Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi: ecco tutti i gruppi
Ecco il sorteggio dei prossimi Mondiali 2026, che si giocheranno quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Presso il Kennedy Center di Washington DC è iniziata l'estrazione delle nazionali, che vengono posizionate nei vari gruppi. Di seguito tutte le squadre.
IL SORTEGGIO COMPLETO
GRUPPO A - Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda).
GRUPPO B - Canada, Playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina), Qatar, Svizzera.
GRUPPO C - Brasile, Marocco, Haiti, Scozia.
GRUPPO D - Stati Uniti, Paraguay, Australia, Playoff C (Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo).
GRUPPO E - Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador.
GRUPPO F - Olanda, Giappone, (Ucraina, Svezia, Polonia e Albania), Tunisia.
GRUPPO G - Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
GRUPPO H - Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
GRUPPO I - Francia, Senegal, Playoff 2 (Bolivia, Suriname e Iraq), Norvegia.
GRUPPO J - Argentina, Algeria, Austria, Giordania.
GRUPPO K - Portogallo, Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia.
GRUPPO L - Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.