Bologna, un difensore a rischio per la Lazio: le ultime
Italiano rischia un centrale. Per la prossima gara di campionato contro la Lazio, il tecnico del Bologna dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di Jhon Lucumí in difesa.
05.12.2025
Il colombiano ha giocato da titolare in Coppa Italia contro il Parma nonostante un problema al tendine. Ora dovrà essere valutato: la speranza per l'allenatore rossoblù è quello di averlo a disposizione proprio all'Olimpico.
“Per me alcune rotazioni e scelte vengono fatte in base alla partita e alle condizioni dei giocatori. Oggi abbiamo forzato Lucumì nonostante un problema al tendine, spero di averlo a Roma anche se in questi giorni dovrà riposare piuttosto che allenarsi”, ha spiegato Italiano.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.